DJ MARKET TALK: PMI europeus podem conter surpresas descendentes

(DJ Bolsa)-- Os indicadores avançados sugerem que os investidores devem preparar-se para surpresas descendentes nas sondagens económicas de maio da Europa, que serão publicadas esta semana, dizem os economistas da Pantheon Macroeconomics Claus Vistesen e Melanie Debono, numa nota. A queda do sentimento do investidor desde o início do ano aponta para que o PMI compósito da Zona Euro caia novamente para o nível estável de 50 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.