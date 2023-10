DJ MARKET TALK: PMI fraco da Zona Euro nada muda para BCE

(DJ Bolsa)-- O enfraquecimento da atividade económica da Zona Euro confirma a situação do Banco Central Europeu, que parece agora certo que vai manter as taxas de juro onde estão na reunião no final desta semana, afirma Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics para a Europa. O índice de gestores de compras, ou PMI, do bloco contraiu acentuadamente em outubro, penalizado pela menor atividade nos setores da indústria ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.