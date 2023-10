DJ MARKET TALK: PMI indústria da China de outubro deve indicar expansão

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, indústria da China em outubro deve indicar uma expansão, ficando nos 50,5 pontos, refere a Moody's Analytics na antevisão semanal para a Ásia-Pacífico. A expansão deve assentar num PIB do terceiro trimestre melhor que o esperado e nos efeitos dos estímulos na economia, refere. "A produção e as encomendas devem subir com base no reforço da procura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.