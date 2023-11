DJ MARKET TALK: PMI indústria da China pode continuar em terreno de contração

(DJ Bolsa)-- O indicador oficial do índice de gestores de compras, ou PMI, da indústria da China deve ter registado uma leitura de 49,7 pontos em novembro, ligeiramente mais do que os 49,5 pontos de outubro, mas ainda abaixo do patamar neutro, diz a Moody's Analytics na antevisão semanal da Ásia-Pacífico. Os livros de encomendas mais reduzidos estão a manter a capacidade de produção subutilizada, diz a firma. Contudo, o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.