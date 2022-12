DJ MARKET TALK: PMI indústria da China terá contraído mais em dezembro

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, oficial da indústria da China pode ter caído mais em terreno de contração, para 47,5 pontos em dezembro, face a 48,0 pontos em novembro, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal junto de economistas. A segunda maior economia do mundo debate-se com surtos de Covid-19 após a retirada de algumas medidas de contenção da pandemia. O nível de 50 pontos separa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.