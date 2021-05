DJ MARKET TALK: PMI indústria da Zona Euro atinge novo recorde

(DJ Bolsa)-- A indústria da Zona Euro está em expansão, alcançando um novo recorde do índice de gestores de compras, ou PMI, pelo segundo mês consecutivo, refere Chris Williamson, economista chefe da IHS Markit. O PMI indústria da Zona Euro subiu para 62,9 pontos em abril face a 62,5 pontos em março. "Os dois últimos meses viram a produção e as encomendas a subir a ritmos inéditos desde que a sondagem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

