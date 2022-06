DJ MARKET TALK: PMI indústria dos EUA deve cair pelo terceiro mês consecutivo

(DJ Bolsa)-- O índice PMI indústria dos EUA compilado pelo Institute for Supply Management, que mede a atividade do setor fabril do país, deve continuar a tendência de queda em maio, disseram economistas do UniCredit Research numa nota de research. Várias sondagens regionais mostraram que a atividade industrial deteriorou-se acentuadamente ao longo do mês, enquanto o aumento da incerteza, problemas na cadeia de distribuição ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

