DJ MARKET TALK: PMI indústria oficial da China terá melhorado em janeiro

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, da indústria oficial da China terá subido para 49,2 pontos em janeiro face a 49 pontos em dezembro, de acordo com uma sondagem de nove economistas para o The Wall Street Journal. Apesar da melhoria, o resultado indica que a atividade contraiu pelo quarto mês consecutivo, sugerindo uma fragilidade contínua na segunda maior economia do mundo, depois de um ano de recuperação hesitante ...