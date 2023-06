DJ MARKET TALK: PMI oficial da China pode voltar a contrair em junho

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, oficial da China pode continuar em terreno de contração em junho, pressionado pelo setor imobiliário, pelo agravamento do abrandamento da indústria global e das tensões geopolíticas, dizem analistas do Nomura numa nota. "A contração mais forte do PMI indústria indica que o risco de uma espiral descendente, especialmente na indústria transformadora, está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.