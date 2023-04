DJ MARKET TALK: PMI oficial da indústria da China deve ter caído em abril

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, oficial da indústria da China terá caído para 51,4 pontos em abril face a 51,9 pontos em março, de acordo com uma sondagem do The Wall Street Journal a economistas. O provável declínio indicaria um ligeiro arrefecimento da atividade industrial depois de dados mais fortes que o esperado do crescimento das exportações em março. Contudo, o PMI oficial deve ter continuado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.