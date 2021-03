DJ MARKET TALK: PMI oficial da indústria da China pode ter recuperado em março

(DJ Bolsa)-- O índice de gestores de compras, ou PMI, oficial da indústria da China deve ter recuperado em março, de acordo com uma sondagem do WSJ. Uma previsão média de nove economistas consultados vê o PMI de março nos 51,2 pontos face a 50,6 pontos em fevereiro. Uma expansão da atividade pode sinalizar que o país recuperou das perturbações da pausa do Ano Novo Lunar em fevereiro, com as fábricas a retomarem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

