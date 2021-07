DJ MARKET TALK: Política acomodatícia do BCE favorece taxas europeias

(DJ Bolsa)--Atingir o novo alvo da inflação do Banco Central Europeu de 2% é historicamente raro, o que reforça as perspetivas de taxas de juro mais baixas durante mais tempo e deve tornar as taxas europeias "participantes estrela" nas futuras venda globais das taxas, diz o estratega de taxas do Citi Jamie Searle. O Citi considera que o alvo da inflação do BCE tem falta de credibilidade e que a nova orientação nã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone