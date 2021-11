DJ MARKET TALK: Política "Covid zero" da China pode penalizar exportações

(DJ Bolsa)--A estratégia "Covid zero" da China pode contribuir para uma desaceleração do crescimento das exportações do país, disse o Nomura. A política "pode causar mais problemas de oferta na China e elevar os preços de algumas matérias-primas e energia", levando a um aumento nos preços dos produtores e prejudicando a competitividade das exportadoras, afirmou o banco. À medida que a procura ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

