DJ MARKET TALK: Política da Covid-19 da China está no centro das atenções

(DJ Bolsa)-- À medida que o abrandamento da China ensombra o outlook económico da Ásia, a atenção está na política de zero Covid-19 que tem penalizado a recuperação. Toda a gente está à espera de um alívio da política depois do congresso do partido no próximo mês, diz Albert Park, economista-chefe da ADB. "Isso pode ser um risco ascendente para as nossas projeções base [para ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone