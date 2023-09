DJ MARKET TALK: Política da Fed será motor secundário para taxa de juro de longo prazo

(DJ Bolsa)-- As expectativas sobre a política monetária dos EUA não são o principal motor do aumento das taxas de juro de longo prazo, afirma Torsten Slok, da Apollo, enquanto as yields dos Treasurys oscilam em torno de máximos de vários anos. Slok lista como principais fatores a queda da dívida soberana dos EUA, a política monetária do Japão, a restrição quantitativa dos EUA, a desaceleração do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.