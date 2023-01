DJ MARKET TALK: Política do BCE deve travar crescimento entre 2023-25

(DJ Bolsa)-- Com base no mais provável desfecho para a inflação, o Banco Central Europeu está a cometer o erro de manter o rumo atualmente indicado para as taxas de juro, diz o consultor económico chefe do UniCredit, Erik F. Nielsen, numa nota. "Penso que o BCE está a ser direcionado por uma função de incentivo destinada primeiramente a cimentar a sua credibilidade após o choque da inflação", diz. A ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.