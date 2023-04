DJ MARKET TALK: Política do BCE perdeu poder desde a última subida

(DJ Bolsa)-- As recentes subidas de taxas de juro na Zona Euro perderam alguma capacidade de conter a inflação e afetar a atividade económica desde a última ronda de subidas, diz Tomas Dvorak, economista sénior da Oxford Economics. A política monetária do BCE para levar as famílias a poupar mais em vez de gastarem pode ter sido frustrada desta vez pelo excesso de poupanças acumuladas durante a pandemia, diz. Além ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.