DJ MARKET TALK: Política monetária acomodatícia não está a causar inflação

(DJ Bolsa)-- Embora as medidas de política monetária acomodatícias e as compras de ativos dos bancos centrais tenham levado as yields das obrigações para um nível baixo, estas medidas não tiveram um efeito inflacionista no sentido de terem aumentado a velocidade da circulação do dinheiro, diz Hagen-Holger Apel, da DNB Asset Management. O aumento dos preços das matérias-primas e a retirada da suspensão dos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone