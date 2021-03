DJ MARKET TALK: Política monetária deve continuar acomodatícia

(DJ Bolsa)-- A política monetária deve permanecer acomodatícia porque a inflação não é um risco, disse o responsável de investimentos de ativos de rendimento fixo da Insight Investment, April LaRusse, à Dow Jones Newswires. Uma grande pressão de venda sobre as obrigações dos EUA pode desencadear um comentário da Reserva Federal dos EUA "ou mesmo uma ação", disse, acrescentando que ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone