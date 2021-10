DJ MARKET TALK: Política monetária não consegue resolver problemas da oferta

(DJ Bolsa)-- A política monetária não consegue resolver os problemas do lado da oferta, nem hoje nem no passado, diz Yves Bonzon, CIO da Julius Baer. "Por outras palavras, se os bancos centrais quisessem reduzir a inflação no curto prazo, teriam provocado uma nova recessão para reduzir a procura", diz. O Julius Baer continua com a visão de que os problemas da oferta continuam a manifestar-se na economia pós-Covid.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

