DJ MARKET TALK: Política orçamental da China deve intervir no 2S

(DJ Bolsa)-- A política orçamental da China deve intervir no segundo semestre e suportar o crescimento, com uma aceleração das emissões de dívida local sendo a opção mais provável, diz Betty Wang, economista sénior do ANZ para a China, numa nota. O foco do mercado deve voltar-se rapidamente para a reunião do Partido Comunista Chinês no final de julho após os dados do PIB desta segunda-feira, diz Wang ...