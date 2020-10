DJ MARKET TALK: Política orçamental será chave para recuperação da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Com a recuperação da Zona Euro já a abrandar, a política orçamental será um fator determinante do crescimento em 2021, diz a Oxford Economics. Os planos apresentados pelos governos nacionais à Comissão Europeia mostram praticamente ausência de consolidação orçamental em 2021 e isso traz algum conforto de que os políticos vão evitar repetir os erros da crise de dívida soberana ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone