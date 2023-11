DJ MARKET TALK: Política pode ser motor de volatilidade do mercado em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A política deve ter uma influência significativa nos mercados financeiros em 2024 e os investidores devem preparar-se para a volatilidade que pode surgir como resultado, diz o UBS Global Wealth Management num outlook para o próximo ano. "Os investidores devem preparar-se para episódios de volatilidade motivada pela política e considerar hedges", dizem. O UBS GWM aponta para as eleições presidenciais dos EUA,...