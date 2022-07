DJ MARKET TALK: Política reflacionista do Japão pode perder fulgor

(DJ Bolsa)-- A política reflacionista no Japão, apoiada pelo antigo primeiro-ministro Shinzo Abe pode perder alguma força, depois de Abe ter sido alvejado durante um discurso, diz Tomoichiro Kubota, analista sénior de mercado da Matsui Securities. O iene pode apreciar e as ações podem cair em consequência, acrescenta. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, que por vezes discordava das políticas de Abe, pode conseguir ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone