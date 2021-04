DJ MARKET TALK: Posição da Verizon face aos rivais leva a corte de recomendação

(DJ Bolsa)-- A MoffettNathanson abandona a recomendação bullish na Verizon, culpando os descontos agressivos da rival T&T pela escolha difícil entre perder mais assinantes e juntar-se a uma potencial guerra de preços. "Chamámos à postura promocional da AT&T no segmento Mobility como 'insustentável'. Agora não temos tanta certeza", diz a firma, acrescentando que um longo ano de negócios de clientes ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone