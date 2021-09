DJ MARKET TALK: Possíveis coligações não mudam muito para empresas alemãs

(DJ Bolsa)-- No caso de uma coligação entre CDU/CSU, Verdes, e Partido Democrático Liberal ou mesmo de uma aliança entre os sociais-democratas com ecologistas e liberais após as eleições alemãs, as condições estruturais para as empresas alemãs não vão mudar drasticamente do ponto de vista do investidor, disse Christian von Engelbrechten, gestor na Fidelity Germany Fund. "Espero que continuem tendê... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone