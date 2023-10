DJ MARKET TALK: Potenciais retornos do Deutsche Bank enviam mensagem positiva

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank fez uma atualização positiva sobre a sua posição de capital nos resultados do terceiro trimestre, quando o banco central disse que vê potencial para libertar até EUR3 mil milhões que podem suportar os retornos aos acionistas durante 2025 e depois disso, diz Anke Reingen, analista do RBC Capital Markets, numa nota de research. Apesar disto, a margem financeira do banco desceu e o ímpeto das receitas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.