DJ MARKET TALK: Potencial compra da Embark é estratégica para o Lloyds

(DJ Bolsa)-- As notícias da Sky News de que o Lloyds está perto de comprar a Embark Group por GBP400 milhões mostram um negócio com sentido estratégico, diz o Citi. Os efeitos financeiro e de capital que o banco vai sofrer serão mínimos, acrescenta o Citi. A aquisição vai ajudar a "reforçar as ofertas e capacidades de seguros e [gestão de] fortunas, oferecendo exposição a um segmento em rá... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone