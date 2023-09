DJ MARKET TALK: Potencial de subida da H&M limitado por fraco crescimento das vendas

(DJ Bolsa)-- A H&M tem visto as expectativas do consenso da margem do Ebit do ano fiscal de 2024 a subirem para cerca de 8,5% face a 6,5%, e apesar de o Deutsche Bank ver margem para mais subida da margem do Ebit, está mais moderado tendo em conta o crescimento das vendas mais fraco, diz o analista Adam Cochrane, numa nota. A H&M apresentou mais um conjunto de resultados ligeiramente positivos para o 3T, mas a mistura entre vendas, margem bruta e gestã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.