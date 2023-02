DJ MARKET TALK: Potencial de subida das ações da Nestlé é limitado

(DJ Bolsa)-- A Nestlé deve continuar a ter um forte desempenho nos próximos anos, mas a avaliação das ações está em máximos de sempre, com pouca margem para subir em relação às pares, refere Philippine Adam, da Bryan Garnier, numa nota de research. A gigante alimentar suíça apresentou consistentemente um crescimento orgânico ao longo dos anos, de acordo com a analista, e deve reportar um forte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.