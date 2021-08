DJ MARKET TALK: Potencial de surpresa das eleições alemãs parece limitado

(DJ Bolsa)-- As eleições federais na Alemanha não devem provocar grandes surpresas para os mercados, que vão principalmente focar-se no que qualquer novo governo vai significar para a integração europeia e para a política orçamental na Alemanha e ao nível europeu, diz Imogen Bachra, estratega de taxas da NatWest Markets para a Europa. "Para os mercados, a margem para surpresa parece limitada", diz. As coligaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone