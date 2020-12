DJ MARKET TALK: Potencial IPO da divisão de camiões da Daimler é positiva

(DJ Bolsa)-- A entrada em bolsa da divisão de camiões da Daimler seria uma boa decisão para desbloquear valor dos acionistas, diz Tom Narayan, analista do RBC Capital Markets, depois de o jornal alemão Handelsblatt ter noticiado os potenciais planos para a unidade da fabricante de automóveis. A aquisição da subsidiária da Volkswagen Traton, a fabricante de camiões Navistar, mostrou o valor dos ativos de camiões nos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

