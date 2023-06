DJ MARKET TALK: Pouca margem para política pouco amiga do mercado em Espanha

(DJ Bolsa)-- Caso as eleições de Espanha resultem num governo formado pelo Partido Popular e pelo Vox -- mesmo que não seja sob a forma de uma coligação, mas sim de um entendimento informal -- pode haver uma abordagem orçamental e económica mais conservadora, dizem estrategas de taxas do Barclays. "Este governo pode seguir reformas estruturais para fomentar o crescimento", dizem os estrategas Max Kitson e Charley Chau ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.