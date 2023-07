DJ MARKET TALK: Poupanças, baixas taxas hipotecárias culpadas por dificultar Fed

(DJ Bolsa)-- As elevadas poupanças das famílias são uma das razões para que a Reserva Federal dos EUA esteja a demorar tanto tempo a abrandar a economia, mas existem outras, refere Torsten Slok, da Apollo, numa nota. Estas incluem o facto de as empresas terem prolongado as maturidades dos empréstimos durante a pandemia, tornando-as menos vulneráveis às elevadas taxas de juro. Além disso, os detentores de baixas taxas hipotecá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.