DJ MARKET TALK: Poupanças das famílias da Zona Euro não devem proteger economia

(DJ Bolsa)-- As famílias da Zona Euro ainda têm muitas poupanças que acumularam durante a pandemia da Covid-19, mas estas têm sido penalizadas pela inflação elevada e por isso não devem proteger o consumo, diz Jack Allen-Reynolds, economista-chefe adjunto para a Zona Euro da Capital Economics, numa nota. Além disso, a subida das taxas de juro e o desejo de reconstruir o poder de compra das suas poupanças sugerem que as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.