DJ MARKET TALK: Powell "abre a porta" a subida mais acentuada

(DJ Bolsa)-- O discurso de Jerome Powell no Senado "é significativamente mais hawkish do que o que eu antecipava", diz Stephen Stanley, do Santander, numa nota. Stanley destaca a atenção de Powell nos dados económicos surpreendentemente fortes de janeiro. "Embora [Powell] atribua alguma da robustez ao tempo anormalmente ameno em janeiro, deixou claro que o que interessa é que a inflação está 'mais elevada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.