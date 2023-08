DJ MARKET TALK: Powell não deve declarar vitória sobre inflação

(DJ Bolsa)-- O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, não deve declarar vitória na frente da inflação, embora possa indicar que a Fed acredita que fez a maior parte do trabalho e pode agora ser mais paciente, refere a estratega de taxas do Mizuho Evelyne Gomez-Liechti numa nota. "A ausência de um crescimento abaixo da tendência significa que o trabalho não está concluído", assinala. "Embora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.