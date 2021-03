DJ MARKET TALK: Powell terá de se equilibrar entre dois riscos contraditórios

(DJ Bolsa)--O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, terá que lidar com duas forças contrárias na reunião de política monetária desta semana, disse Olivier de Berranger, diretor de investimentos da gestora francês LFDE. Por um lado, há a subida "incontestável" das perspetivas para a inflação, por outro, o mercado de trabalho, que hoje é uma das metas oficiais da Fed, está longe ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

