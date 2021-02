DJ MARKET TALK: Powell vê yields elevadas como voto de confiança do mercado

(DJ Bolsa)-- Os comentários dos responsáveis da Reserva Federal dos EUA nos últimos dias que desvalorizaram a subida das yields dos Treasurys foram reiterados pelo presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell. O responsável diz que a Fed avalia uma vasta série de indicadores financeiros, não apenas as yields das obrigações. Mas no que toca ao assunto da subida das yields, "é muito importante questionar porque ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

