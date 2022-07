DJ MARKET TALK: Prazos da UE para cortar emissões podem ser irrealistas

(DJ Bolsa)-- Os prazos definidos pela UE para a descarbonização do setor da energia podem ser impraticáveis devido à complexidade de aumentar a presença da energia solar, eólica e de outras fontes renováveis, referem analistas do Citi numa nota. A UE pretende atingir a neutralidade climática em 2050. Em maio, a Comissão Europeia propôs um plano que prevê que 45% da energia tenha origem em fontes renováveis ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone