DJ MARKET TALK: Preço da energia em França não deve continuar a subir

(DJ Bolsa)-- França não deve continuar a experienciar um aumento da inflação, uma vez que os efeitos de volatilidade dos preços da energia impactam o indicador principal, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. A inflação de França cresceu em dezembro após a queda dos últimos meses, com uma subida notória da inflação da energia para 5,6% em termos homólogos.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.