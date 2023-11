DJ MARKET TALK: Preço da Stellantis sugere que investidores subvalorizam posição de capital

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os investidores da Stellantis não apreciam suficientemente a posição de capital da empresa, dizem os analistas da Bernstein, numa nota. A Bernstein diz que a empresa sediada nos Países Baixos que fabrica 12 marcas, incluindo a Jeep e a Dodge, tem um preço de ação que implica um free cash flow sustentável a cair 9% no próximo ano, seguido de uma descida terminal de 15% anualmente, o que os analistas dizem ser ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.