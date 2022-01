DJ MARKET TALK: Preço das ações da Renault deve melhorar

(DJ Bolsa)-- O preço das ações da Renault deve aumentar impulsionado pela potencial desalavancagem da fabricante automóvel, entre outros catalisadores, refere o JPMorgan. Os lucros da empresa devem melhorar, enquanto a sua capacidade de colaborar com a Nissan também acrescenta valor, refere o banco. "Continuamos a acreditar que a Renault está a trabalhar para restabelecer a sua aliança com a Nissan, que deve continuar a assegurar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

