DJ MARKET TALK: Preço de unidade da Carrefour em Taiwan é impressionante

(DJ Bolsa)-- A Carrefour pode fazer um bom negócio se receber EUR1,6 mil milhões pelas operações em Taiwan, diz Clément Genelot, da Bryan Garnier, sobre as notícias que mencionam esse valor. O número tem um enterprise value implícito 0,65x superior às vendas estimadas da empresa no país este ano, o que fica muito acima do valor atribuído pela corretora à unidade. As operações da Carrefour em Taiwan ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

