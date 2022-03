DJ MARKET TALK: Preço de venda de $1,1mM de mina da Glencore é positivo

(DJ Bolsa)-- A Glencore chegou a acordo para a venda da mina de cobre CSA na Austrália por $1,10 mil milhões, incluindo $1,05 mil milhões em dinheiro. O preço recebido é positivo e indica um cenário saudável para os ativos de metais básicos neste momento, diz o RBC Capital Markets. O banco avalia o ativo nos $837 milhões. Além disso, o desinvestimento pode impulsionar os já fortes retornos de capital da Glencore,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone