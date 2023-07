DJ MARKET TALK: Preços baixos da China deixam margem para alívio da política

(DJ Bolsa)-- A inflação da China poderá acelerar o ritmo este ano, mas a tendência ascendente será limitada, deixando margem para mais alívio da política, diz a Capital Economics. O IPP da China caiu ainda mais para a leitura mais baixa em mais de sete anos em junho e o IPC moderou para um mínimo de 28 meses de 0%. A Capital Economics espera que a deflação do IPP abrande no 2S, em parte porque a despesa com infraestruturas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.