DJ MARKET TALK: Preços da energia elevam inflação da Zona Euro em dezembro

(DJ Bolsa)-- Os efeitos dos preços da energia vão elevar a inflação da Zona Euro novamente em dezembro, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, numa nota. Os preços no consumidor totais cresceram 2,4% em novembro no bloco monetário, com os preços da energia a caírem em termos homólogos. Mas os efeitos de base na energia vão inverter essa tendência em dezembro, com maior ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.