DJ MARKET TALK: Preços das casas do Reino Unido devem continuar a cair

(DJ Bolsa)-- Os preços das casas do Reino Unido podem cair ainda mais com a subida das taxas hipotecárias e a fraca confiança do consumidor, refere a AJ Bell antes dos dados dos preços das casas da Nationwide na sexta-feira e da Halifax a 5 de janeiro. Os agregados familiares "podem estar a olhar para o futuro um pouco mais nervosamente" com as subidas das taxas de juro e os preços recorde das casas a afetarem o poder de compra,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.