DJ MARKET TALK: Preços das casas dos EUA caem devido a taxas hipotecárias elevadas

(DJ Bolsa)-- Quase 7% das casas para venda nos EUA tiveram uma queda do preço em outubro, a maior percentagem de que há registo, disse a Redfin. Isto surge num momento em que as taxas hipotecárias estão em máximos de 23 anos, cortando acentuadamente os orçamentos dos compradores. As taxas elevadas forçaram alguns vendedores a baixar o preço pedido para compensar as elevadas taxas de juro das prestações mensais. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.