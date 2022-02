DJ MARKET TALK: Preços das commodities são maior desafio do conflito Rússia-Ucrânia

(DJ Bolsa)-- O principal desafio da invasão da Rússia à Ucrânia deve ser a perturbação ao fornecimento de energia e mais subidas dos preços das commodities, que têm subido esta quinta-feira, diz o Citi. "Ao contrário dos EUA, onde há sinais de inflação provocada por fatores internos, os aumentos dos preços na Europa continuam muito exógenos", dizem economistas do Citi. Os acontecimentos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone